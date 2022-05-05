Компенсація за працевлаштування ВПО: як роботодавцям отримати гроші

В цифровому порталі “Дія” з’явилася нова послуга. Тепер роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть подати заявку на отримання фінансової компенсації від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
“Багато людей залишилися без роботи та дому й вимушено переїхали до інших областей України. Тепер коли наймаєте на роботу українця, який отримав довідку ВПО, ви можете отримати грошову компенсацію 6500 гривень за перший та другий місяць роботи людини”, - розповів високопосадовець.
Для того, щоб отримати кошти потрібно:
При цьому критерії, за якими нараховується компенсація підприємцю, є такими:
Нагадаємо, що раніше у "Дії" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та отримання фінансової допомоги.
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