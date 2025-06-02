Компенсація за розміщення ВПО: нові правила виплат - що потрібно знати

Раніше РБК-Україна писало, що житлову субсидію родини тепер зможуть отримати навіть у разі наявності у дітей майна, депозитів або купівлі нерухомості. Це стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей.

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