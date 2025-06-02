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Компенсація за розміщення ВПО: нові правила виплат - що потрібно знати

Фото: Компенсація за розміщення переселенців (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Юридичні особи та ФОП, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з липня зможуть отримати компенсацію за комунальні послуги й енергоносії.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання компенсації юридичним особам і фізичним особам-підприємцям за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії у разі безоплатного тимчасового розміщення ВПО. Відповідну постанову №616 уряд ухвалив 27 травня 2025 року.

Хто може отримати компенсацію

Юридичні особи незалежно від форми власності - заклади, установи, підприємства, організації.

Фізичні особи - підприємці, які надали ВПО житло безоплатно.

Що компенсується

Компенсація передбачена за:

  • спожиті житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм і нормативів;
  • витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне побутове паливо - також у межах встановлених норм.

Хто з ВПО підпадає під програму

Компенсацію надають за розміщення ВПО, які:

  • виїхали з тимчасово окупованих територій або зони бойових дій та не мають іншого житла за межами цих територій (менше ніж 13,65 м² на особу);
  • втратили житло через війну, і це підтверджено в державному реєстрі пошкодженого майна.

Кому компенсація не надається

Компенсацію не можна отримати у таких випадках:

  • якщо ВПО вже отримує компенсацію чи пільги на іншій адресі;
  • якщо ВПО бере участь у державному проєкті з компенсації оренди житла (постанова №1225 від 25.10.2024);
  • якщо ВПО перебувала за кордоном понад 30 днів поспіль на момент подання заяви;
  • якщо ВПО фактично не проживає за адресою, за якою подається заява, понад 30 днів;
  • якщо у заяві виявлено недостовірні дані, що впливають на призначення чи суму компенсації.

Коли і як подати заяву

Початок прийому заяв: з липня 2025 року.

Куди подавати: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Чим підписати: заява має бути підписана КЕП, удосконаленим електронним підписом або іншим дозволеним засобом ідентифікації.

Адреса, за якою фактично проживає ВПО (згідно з довідкою), має збігатися з тією, на яку подається заява про компенсацію. Без цього виплата не буде призначена.

Раніше РБК-Україна писало, що житлову субсидію родини тепер зможуть отримати навіть у разі наявності у дітей майна, депозитів або купівлі нерухомості. Це стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей.

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