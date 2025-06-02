Компенсація за розміщення ВПО: нові правила виплат - що потрібно знати

Юридичні особи та ФОП, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з липня зможуть отримати компенсацію за комунальні послуги й енергоносії.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Кабінет Міністрів затвердив порядок надання компенсації юридичним особам і фізичним особам-підприємцям за спожиті житлово-комунальні послуги та енергоносії у разі безоплатного тимчасового розміщення ВПО. Відповідну постанову №616 уряд ухвалив 27 травня 2025 року.
Юридичні особи незалежно від форми власності - заклади, установи, підприємства, організації.
Фізичні особи - підприємці, які надали ВПО житло безоплатно.
Компенсація передбачена за:
Компенсацію надають за розміщення ВПО, які:
Компенсацію не можна отримати у таких випадках:
Початок прийому заяв: з липня 2025 року.
Куди подавати: через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Чим підписати: заява має бути підписана КЕП, удосконаленим електронним підписом або іншим дозволеним засобом ідентифікації.
Адреса, за якою фактично проживає ВПО (згідно з довідкою), має збігатися з тією, на яку подається заява про компенсацію. Без цього виплата не буде призначена.
Раніше РБК-Україна писало, що житлову субсидію родини тепер зможуть отримати навіть у разі наявності у дітей майна, депозитів або купівлі нерухомості. Це стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних сімей.
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