ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується

Україна, П'ятниця 30 травня 2025 13:44
UA EN RU
В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується Фото: Субсидії для багатодітних сімей будуть надавати за новими правилами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Умови отримання житлових субсидій змінюються таким категоріям сімей:

  • дитячим будинкам сімейного типу,
  • прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання,
  • багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Що зміниться

Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:

  • купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;
  • за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;
  • за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

Документом встановлено розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Субсидії
NEWS
Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо
Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів