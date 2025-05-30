В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується
Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Умови отримання житлових субсидій змінюються таким категоріям сімей:
- дитячим будинкам сімейного типу,
- прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання,
- багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.
Що зміниться
Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:
- купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;
- за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;
- за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.
Документом встановлено розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.
Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні
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