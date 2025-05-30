В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Документом встановлено розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року.

Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.