Компенсация за размещение ВПЛ: новые правила выплат - что нужно знать

Ранее РБК-Украина писало, что жилищную субсидию семьи теперь смогут получить даже в случае наличия у детей имущества, депозитов или покупки недвижимости. Это касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

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