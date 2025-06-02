RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Компенсация за размещение ВПЛ: новые правила выплат - что нужно знать

Фото: Компенсация за размещение переселенцев (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Юридические лица и ФЛП, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), с июля смогут получить компенсацию за коммунальные услуги и энергоносители.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления компенсации юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям за потребленные жилищно-коммунальные услуги и энергоносители в случае бесплатного временного размещения ВПЛ. Соответствующее постановление №616 правительство приняло 27 мая 2025 года.

Кто может получить компенсацию

Юридические лица независимо от формы собственности - заведения, учреждения, предприятия, организации.

Физические лица - предприниматели, которые предоставили ВПЛ жилье бесплатно.

Что компенсируется

Компенсация предусмотрена за:

  • потребленные жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и нормативов;
  • расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное бытовое топливо - также в пределах установленных норм.

Кто из ВПЛ подпадает под программу

Компенсацию предоставляют за размещение ВПЛ, которые:

  • выехали с временно оккупированных территорий или зоны боевых действий и не имеют другого жилья за пределами этих территорий (менее 13,65 м² на человека);
  • потеряли жилье из-за войны, и это подтверждено в государственном реестре поврежденного имущества.

Кому компенсация не предоставляется

Компенсацию нельзя получить в следующих случаях:

  • если ВПЛ уже получает компенсацию или льготы по другому адресу;
  • если ВПЛ участвует в государственном проекте по компенсации аренды жилья (постановление №1225 от 25.10.2024);
  • если ВПЛ находилась за границей более 30 дней подряд на момент подачи заявления;
  • если ВПЛ фактически не проживает по адресу, по которому подается заявление, более 30 дней;
  • если в заявлении выявлены недостоверные данные, влияющие на назначение или сумму компенсации.

Когда и как подать заявление

Начало приема заявлений: с июля 2025 года.

Куда подавать: через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чем подписать: заявление должно быть подписано КЭП, усовершенствованной электронной подписью или другим разрешенным средством идентификации.

Адрес, по которому фактически проживает ВПЛ (согласно справке), должен совпадать с тем, на который подается заявление о компенсации. Без этого выплата не будет назначена.

Ранее РБК-Украина писало, что жилищную субсидию семьи теперь смогут получить даже в случае наличия у детей имущества, депозитов или покупки недвижимости. Это касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Услуги ЖКХВнутренне перемещенные лицаСубсидии