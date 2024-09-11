Компенсація рідним загиблих цивільних громадян: як отримати допомогу

Сім'ям загиблих через російську агресію цивільних громадян передбачена фінансова допомога в рамках програми соціального захисту. Так, рідні можуть отримати 300 000 гривень компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Він нагадав, що у Дніпропетровській обласній раді продовжує діяти ця соціальна програма. Лукашук висловив щирі співчуття рідним загиблих громадян та поділився механізмом отримання виплат.
Матеріальна допомога є одноразовою. Її видають через обласні ради громадянам, які зареєстровані на їх території.
Член родини загиблого має написати заяву на ім'я голови облдержадміністрації.
Вона подається до управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.
До заяви подаються такі документи:
Важливо зазначити, що компенсації розподіляються рівними частками на всіх отримувачів.
До членів родини загиблого, яким передбачено надання допомоги, належать:
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