Компенсация родным погибших гражданских: как получить помощь

О том, как получить компенсации за поврежденное в результате российской агрессии жилье, читайте в материале РБК-Украина.

Как подать заявление в международный Реестр убытков в Действии - узнайте в нашей статье.

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