Як отримати компенсацію за пошкоджене обстрілами житло: пояснення юриста

Отримати пошкодження житла внаслідок обстрілів ризикують не лише мешканці прифронтових територій, але й люди в інших регіонах. В такому випадку українці мають право на компенсацію.

Куди подавати заяву про пошкоджену нерухомість

Першим кроком для отримання компенсації є подання повідомлення про пошкодження або знищення своєї нерухомості внаслідок військової агресії РФ, зазначає юрист.

"Це можна зробити як онлайн через портал Дія, так і через нотаріуса або адміністратора ЦНАП. До повідомлення обов'язково слід додати фото або відео пошкоджень", - звертає увагу Владислав Мартинчук.

Надалі, для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене житло, постраждала особа має подати відповідну заяву, додає він.

"Зазвичай така заява подається через портал Дія, але у певних випадках така заяву не можна подати в електронному вигляді і доведеться звертатись до нотаріуса, органу соціального захисту населення або ЦНАПу", - попереджає адвокат.

Які критерії для отримання компенсації

Для отримання компенсації житло має відповідати певним критеріям:

житло має бути пошкоджене 24 лютого 2024 року або пізніше (тобто після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну);

на момент подання заяви територія, на які розташоване житло, не перебуває в окупації та не є зоною активних бойових дій;

відомості про право власності на житло мають бути у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

"Разом з тим, якщо інформація про житло не внесена до реєстру, то це не позбавляє права на отримання компенсації, але перед поданням заяви необхідно буде звернутись до державного реєстратора для внесення відомостей до реєстру", - зазначає Владислав Мартинчук.

Якщо на момент подання заяви потерпілий ще не подав повідомлення про пошкодження майна, це треба буде здійснити на цьому етапі.

Фото: Наслідки обстрілу у Запоріжжі (gettyimages.com)

Коли треба надати додаткові документи

У деяких випадках необхідно буде надати додаткові документи, звертає увагу адвокат.

"Наприклад, якщо потерпілий є неповнолітнім або обмежено чи повністю недієздатною особою, то до заяви мають бути додані повноваження законного представника, а якщо об’єкт перебуває у співвласності декількох осіб – згода інших власників. Також, якщо заявник (або один із співвласників) має пріоритетне право на отримання компенсації, то слід надати відповідне підтвердження", - пояснює спеціаліст.

Подана заявка передається спеціальній комісії, яка створюється при відповідному органі місцевого самоврядування, яка і розглядає її.

"Зокрема, комісія здійснює огляд об’єкта та пошкоджень, фіксує їх, а надалі визначає розмір відшкодування. Граничний розмір компенсації для ремонту категорії А складає 200 тисяч гривень, для ремонту категорії Б – 350 тисяч гривень для квартир і 500 тисяч гривень для одноквартирних будинків", - зауважує Владислав Мартинчук.