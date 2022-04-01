Компенсация за потерянное жилье и запрет пророссийских партий: какие решения принял парламент

Среди важнейших - законопроект № 7198 о компенсации за уничтоженное или поврежденное во время войны жилье, он принят в первом чтении.

"Важно понимать, что речь идет не о денежной компенсации, а о квадратных метрах жилой площади. В первую очередь жильем будут обеспечивать многодетные семьи, людей с инвалидностью и участников боевых действий. Комиссия по рассмотрению вопросов для предоставления компенсации будет работать в каждой общине. Она принимает заявления, организует экспертизу и дает заключение о компенсации", - пояснила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, информационное сообщение о поврежденном имуществе можно подать через приложение "Дия", или обратиться в ЦПАУ или к нотариусу.

Если жилье можно отремонтировать, владельцу предоставят средства на восстановление или профинансируют необходимые работы. Компенсация на ремонт определяется по результатам оценки, но предельная сумма компенсации не может превышать стоимости строительства нового жилья

"Новое жилье должно быть такой же площади, как и утраченное, но не более 150 кв м. Его можно выбрать в том же населенном пункте или по желанию в другой, но аналогичной категории. Также можно получить жилье более высокой стоимости, профинансировав разницу самостоятельно", - добавила Шуляк.

Еще один важный законопроект с учетом противостояния российской агрессии, который депутаты поддержали в первом чтении, это повышение на 50% налогов для компаний, которые продолжают работать в РФ (№7232).

Некоторые международные корпорации продолжают работать в России, платить там налоги и к тому же давят на свои подразделения в Украине.

"Мы не говорим о каких-то репарациях или фискальных интересах, мы говорим и требуем справедливости. Если вы продолжаете финансировать войну РФ в Украине, будьте готовы к новым реалиям - большим налогам", - сказала Шуляк.

Зато украинские компании смогут перейти на единый налог в 2% без ограничений, а некоторые товары для военных теперь можно будет завозить в страну без НДС и пошлины (№7234).

"Мы освобождаем от обложения таможенными платежами операции по ввозу товаров, конечными получателями которых являются правоохранительные органы, Минобороны, ВСУ, добровольческие формирования. А для плательщиков единого налога третьей группы не применяется ограничение к объему дохода", - пояснила она.

Также депутаты поддержали финансовый механизм противостояния агрессору: возможность изымать имущество у резидентов РФ (№7169).

"Мы законодательно зафиксировали возможность национализировать имущество не только российских компаний, которые находятся в Украине, но и российских граждан", - сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

По его словам, закон будет касаться граждан РФ, лиц, которые тесно связаны с этой страной, а также тех, кто публично отрицает или поддерживает вооруженную агрессию России против Украины.

"Под сферу действия закона подпадают все россияне в Украине кроме тех, кто воюет за Украину. А кто именно из них "добрый", а кто "плохой" - будут определять соответствующие органы и рекомендовать правительству и СНБО чье конкретно имущество стоит национализировать", - добавил Наталуха.

Также парламент урегулировал процедуру запрета, роспуска и принудительной ликвидации политических партий (№7172). Поводом для этого является популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором.

Под запрет попадают и те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

В отношении таких партий Минюст безотлагательно обращается с иском о запрете, решение принимает Верховный суд.

В свою очередь, стимулом сдавать рабочую военную технику агрессора станет законопроект №7229, который устанавливает за это денежное вознаграждение.

За военный автомобиль можно получить эквивалент 10 тыс. долларов, танк оценен в 100 тыс. долларов, вознаграждение за боевой вертолет или корабль 3 или 4 ранга составляет 500 тыс. долларов, а вот за самолет или корабль 1 или 2 ранга выплатят по 1 млн долларов.