Компенсація за втрачене житло та заборона проросійських партій: які рішення ухвалив парламент

Серед найважливіших - законопроект № 7198 про компенсацію за знищене чи пошкоджене під час війни житло, він прийнятий у першому читанні.

"Важливо розуміти, що мова йде не про грошову компенсацію, а про квадратні метри житлової площі. У першу чергу житлом забезпечуватимуть багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю та учасників бойових дій. Комісія з розгляду питань для надання компенсації працюватиме у кожній громаді. Вона приймає заяви, організовує експертизу та надає висновок про компенсацію", - пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, інформаційне повідомлення про пошкоджене майно можна подати через застосунок "Дія", або звернутися до ЦНАПу чи до нотаріуса.

Якщо житло можна відремонтувати, власнику нададуть кошти на відновлення або профінансують необхідні роботи. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінки, але гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла

"Нове житло має бути такої ж площі, як і втрачене, але не більше 150 кв м. Його можна обрати в тому ж населеному пункті або за бажанням в іншому, але аналогічної категорії. Також можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно", - додала Шуляк.

Ще один важливий законопроект з огляду на протистояння російській агресії, який депутати підтримали у першому читанні, це підвищення на 50% податків для компаній, які продовжують працювати у РФ (№7232).

Деякі міжнародні корпорації продовжують працювати в Росії, сплачувати там податки й до того ж тиснуть на свої підрозділи в Україні.

"Ми не говоримо про якісь репарації чи фіскальні інтереси, ми говоримо і вимагаємо справедливості. Якщо ви продовжуєте фінансувати війну РФ в Україні, будьте готові до нових реалій - більших податків", - сказала Шуляк.

Натомість українські компанії зможуть перейти на єдиний податок у 2% без обмежень, а деякі товари для військових тепер можна буде завозити до країни без ПДВ та мита (№7234).

"Ми звільняємо від оподаткування митними платежами операції із ввезення товарів, кінцевими отримувачами яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, добровольчі формування. А для платників єдиного податку третьої групи не застосовується обмеження до обсягу доходу", - пояснила вона.

Також депутати підтримали фінансовий механізм протистояння агресору: можливість вилучати майно у резидентів РФ (№7169).

"Ми законодавчо зафіксували можливість націоналізовувати майно не лише російських компаній, які знаходяться в Україні, але і російських громадян", - сказав народний депутат від фракції "Слуга народу", голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

За його словами, закон стосуватиметься громадян РФ, осіб, які тісно пов’язані з цією країною, а також тих, хто публічно заперечує чи підтримує збройну агресію Росії проти України.

"Під сферу дії закону підпадають всі росіяни в Україні окрім тих, хто воює за Україну. А хто саме з них “добрий”, а хто "поганий" - будуть визначати відповідні органи й рекомендувати уряду та РНБО чиє конкретно майно варто націоналізувати", - додав Наталуха.

Також парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій (№7172). Приводом для цього є популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Під заборону потрапляють й ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Стосовно таких партій Мінюст невідкладно звертається з позовом про заборону, рішення ухвалює Верховний суд.

Своєю чергою, стимулом здавати робочу військову техніку агресора стане законопроект №7229, який встановлює за це грошову винагороду.

За військовий автомобіль можна отримати еквівалент 10 тис. доларів, танк оцінений у 100 тис. доларів, винагорода за бойовий вертоліт або корабель 3 чи 4 рангу становить 500 тис. доларів, а от за літак чи корабель 1 чи 2 рангу виплатять по 1 млн доларів.