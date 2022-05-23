Компенсация за переселенцев в Украине: кто и сколько может получить

Компенсация за переселенцев в Украине выплачивается согласно решению Кабмина. Размер выплат зависит от числа людей и времени их проживания.
Подробнее о том, кто и как может оформить заявку на выплаты - в материале РБК-Украина ниже.
Для того, чтобы податься на выплаты нужно выполнить ряд условий. В частности, человек, желающий разместить у себя переселенцев, должен:
Обязательное условие - размещенные граждане должны быть зарегистрированы как переселенцы.
Выплата производится в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20-го числа при условии отсутствия задолженности по коммуналке владельца жилья.
Зарегистрироваться на получение компенсации могут все совершеннолетние граждане Украины, которые являются владельцами жилья и бесплатно размещают у себя переселенцев.
Размер выплат зависит от числа размещенных переселенцев и дней, которые они будут находиться в предоставляемом им жилье. Так, за одного человека в сутки предусмотрена компенсация в размере 14,77 гривен. Таким образом, за 30 дней сумма компенсации составит 443,10 гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что для переселенцев в Украине предусмотрено ежемесячное пособие. В частности, выплаты могут получать граждане, которые переместились с территорий, где ведутся боевые действия или находятся во временной оккупации. Также компенсацию платят украинцам, чьи дома были разрушены из-за войны. Размер выплат составляет 3 тысячи гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2 тысячи гривен для всех остальных.