Компенсація за переселенців в Україні: хто і скільки може отримати

Як отримати компенсацію

Для того, щоб податися на виплати потрібно виконати ряд умов. Зокрема, людина, яка бажає розмістити у себе переселенців, повинна:

зареєструвати своє житло на сайті "Прихисток",

подати заяву до органів місцевого самоврядування, з копіями документів усіх розміщених,

звернутися до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради для отримання виплат.

Умова

Обов'язкова умова - розміщені громадяни повинні бути зареєстровані як переселенці.

Виплата проводиться в безготівковій формі за вказаними в заяві банківськими реквізитами до 20-го числа за умови відсутності заборгованості по комуналці власника житла.

Зареєструватися на отримання компенсації можуть всі повнолітні громадяни України, які є власниками житла і безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Розмір компенсації

Розмір виплат залежить від числа розміщених переселенців і днів, які вони будуть перебувати в наданому їм житлі. Так, за одну людину на добу передбачена компенсація в розмірі 14,77 гривень. Таким чином, за 30 днів сума компенсації складе 443,10 гривень.