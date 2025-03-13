Компенсация за неиспользованные отпуска для военных: ВР поддержала важный законопроект
Верховная Рада приняла за основу законопроект, гарантирующий военнослужащим компенсацию за неиспользованные отпуска. Это касается отпусков, которые не были использованы во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.
"Верховная Рада приняла за основу законопроект по обеспечению права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения", - заявили в ВР.
Законопроект направлен на обеспечение права военнослужащих на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска во время особого периода мобилизации.
В ВР отметили, что из-за военного положения предоставление большинства отпусков было прекращено, однако право на них сохраняется, поэтому проект закона предусматривает выплату компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.
Напомним, что в прошлом году Кабинет министров изменил Порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков членам семей военнослужащих и полицейских в случае их гибели.
Заметим, что ранее сегодня Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по мобилизации.
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