Компенсация за неиспользованные отпуска для военных: ВР поддержала важный законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, гарантирующий военнослужащим компенсацию за неиспользованные отпуска. Это касается отпусков, которые не были использованы во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады Украины.

"Верховная Рада приняла за основу законопроект по обеспечению права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения", - заявили в ВР.

Законопроект направлен на обеспечение права военнослужащих на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска во время особого периода мобилизации.

В ВР отметили, что из-за военного положения предоставление большинства отпусков было прекращено, однако право на них сохраняется, поэтому проект закона предусматривает выплату компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основного и дополнительного отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения.