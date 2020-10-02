Компенсации жертвам преступлений: в ВР заявили о необходимости доработки закона

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде направить на доработку законопроекты о возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных правонарушений. Такое решение комитет принял по законопроектам №3892 и №3893.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект №3892 предусматривает, что на начальной стадии, когда есть факт совершения насильственного преступления или насильственного уголовного преступления, пострадавшему будут предоставлять возмещение в связи с потерей заработка вследствие причинения вреда его здоровью из-за преступления и его расходов на медицинские услуги.

Закон определяет основания и условия, а также устанавливает порядок возмещения за счет государства такого ущерба. Сейчас законопроект предусматривает, что размер возмещения будет ежегодно устанавливаться правительством, и он должен быть не менее 40% от прожиточного минимума.

Предлагается, что Фонд помощи пострадавшим будет наполняться за счет уголовно-правовых штрафов и введения судебного сбора с осужденных.

Законопроект №3893 предлагает установить ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц органов, на которые возлагается возмещение ущерба потерпевшим от насильственных преступлений, в том числе непредоставление им предусмотренной законодательством информации или предоставление недостоверной информации, создание других препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей.

"Члены комитета высказали ряд замечаний, которые необходимо доработать. Народные депутаты также обратились к представителю Министерства юстиции с просьбой более тщательно готовить законопроекты. Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде направить законопроекты на доработку субъекту законодательной инициативы", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в конце июля Кабинет министров внес в ВР законопроект №3894, которым предлагалось создать Государственный фонд возмещения вреда жертвам преступлений.

Ранее правительство поддержало законопроект Министерства юстиции, который предусматривает, что в Украине пострадавшие в результате насильственного преступления будут получать компенсацию от государства.