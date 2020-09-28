Компенсації сім'ям жертв катастрофи АН-26 виплатять протягом трьох тижнів

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд України виплатить компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака АН-26 протягом трьох тижнів. Їм передбачені виплати у розмірі 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, передає прес-служба Офісу президента.

Він зазначив, що у Міністерства оборони є достатньо коштів для здійснення цих виплат.

"Кожна сім'я загиблих отримає приблизно 1,5 млн грн. Виплати повинні відбутися протягом наступних трьох тижнів, коли буде проводитися ДНК-експертиза тіл загиблих", - наводить слова Шмигаля прес-служба ОП.

Як повідомляло РБК-Україна, в суботу Кабінет міністрів прийняв рішення про виплати сім'ям жертв катастрофи АН-26 компенсацій у розмірі 1,57 млн гривень. Ці виплати передбачені законом про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 Збройних сил України зазнав аварії в п'ятницю ввечері поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

Раніше повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі АН-26 займе до трьох тижнів.