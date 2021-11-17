Компенсации пострадавшим. Стало известно, что даст приговор в большом деле Майдана

Приговор в большом "материнском" деле о расстрелах на Майдане в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения очень важен для украинской правоохранительной системы. Несмотря на то, что фигуранты скрываются за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генпрокурора Ирины Венедиктовой.
"Мы говорим о том, что мы даем возможность потерпевшим дождаться защиты их прав, в том числе через имущественные компенсации. И если будут приговоры судов в отношении этих человек, то будет очень важно, что украинское государство установила истину по этому делу и с этой истиной пойдет в мир", - отметила генпрокурор.
Она подчеркнула, что дело не нужно недооценивать только потому, что фигуранты находятся не в Украине.
"Это возможность возместить ущерб за счет арестованного имущества обвиняемых на миллиарды гривен. А главное - предотвращение дальнейших манипуляций по теме Майдана, кто убил участников акций протеста, кем это было организовано и не было ли это "государственным переворотом", как у нас в стране политики любят по этому поводу выступать", - добавил руководитель департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской.
Напомним, ранее сообщалось, что Януковичу и бывшим топ-силовикам из его окружения грозит пожизненное заключение по делу о расстрелах на Майдане.
Также стало известно, что Украина направляла десятки запросов на экстрадицию, но Россия отказалась выдавать фигурантов.