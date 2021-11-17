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Компенсації постраждалим. Стало відомо, що дасть вирок у великій справі Майдану

Автор: Юлія Бойко

Вирок у великій "материнській" справі про розстріли на Майдані щодо екс-президента Віктора Януковича та його оточення дуже важливий для української правоохоронної системи. Незважаючи на те, що фігуранти переховуються за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Ми говоримо про те, що ми даємо можливість потерпілим дочекатися захисту їхніх прав, у тому числі через майнові компенсації. І якщо будуть вироки судів щодо цих осіб, то буде дуже важливо, що українська держава встановила істину у цій справі і з цією істиною піде у світ", - зазначила генпрокурор.

Вона підкреслила, що справу не треба недооцінювати тільки тому, що фігуранти знаходяться не в Україні.

"Це можливість відшкодувати збитки за рахунок арештованого майна обвинувачених на мільярди гривень. А головне - запобігання подальшим маніпуляціям по темі Майдану, хто вбив учасників акцій протесту, ким це було організовано і чи не було це "державним переворотом", як у нас в країні політики люблять з цього приводу виступати", - додав керівник департаменту Офісу генпрокурора у справах Майдану Олексій Донський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Януковичу і колишнім топ-силовикам з його оточення загрожує довічне ув'язнення у справі про розстріли на Майдані.

Також стало відомо, що Україна направляла десятки запитів на екстрадицію, але Росія відмовилася видавати фігурантів.

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МайданЯнукович