Компанию, связанную с Арахамией, обвинили в получении сверхприбыли с импорта э/э в Украину

Как отмечается в статье, импорт э/э осуществляется через Vector Energy Innovation, которая смогла "отодвинуть" от белорусских проводов "Энергоатом".

Компания зарегистрирована в ОАЭ и имеет признаки фиктивности. Авторы отмечают, что "Белорусьэнерго" продает Vector Energy электричество по 59 долл за МВт-час, а та продаёт украинским компаниям по 100 долл за МВт-час.

"Таким образом, на счетах арабского посредника оседает 40 долл с каждого МВт-часа, проданного беларусами украинцам", - говорится в материале.

Если проверить адрес, который указан в качестве офиса Vector Energy Innovation в Дубаи, то по нему есть несколько десятков компаний.

"Основываясь на этом, можем предположить, что Vector Energy Innovation - это компания из так называемых "фирм массовой регистрации", - пишут журналисты.

Подписантом компании является Тарьям Матар Мохамед Тарьям. Человек с таким же именем является директором и совладельцем Industrial Innovation Group (ОАЭ), которая стала собственником и правопреемником украинской ЕДАПС и которую продвигает Давид Арахамия.

Концерн ЕДАПС был монополистом в изготовлении госбланков и паспортов для украинцев, который курировал замглавы ГМС, регионал Василий Грицак. Собственника ЕДАПС были помощниками Грицака. В 2013 анализ тендеров показал завышенные цены на продукцию, которую оплачивали из налогов украинцев.

В 2016 году консорциум ЕДАПС был ликвидирован. Его правонаследником стал Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьяма (более 23% акций).

В октябре 2019 в рамках программы "Государство в смартфоне" Давид Арахамия предложил обменять паспорта украинцам и привлечь Industrial Innovation Group. Андрей Первушин – гендиректор компании, ранее был одним из должностных лиц ЕДАПС.

В октябре 2019 Тарьям познакомился с Давидом Арахамией. 16 октября Тарьям подписал соглашение на инвестиции в "Аркаду" на 2 млрд долл в рамках продвижения блокчейн. Интересы IIG Арахамия начал продвигать в августе 2019.

В декабре Арахамия и Тарьям участвовали в мероприятиях в посольстве ОАЭ. Давид Арахамия является членом группы по межпарламентским связям с ОАЭ.