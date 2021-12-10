Компанію, пов'язану з Арахамією, звинуватили в отриманні надприбутку з імпорту е/е в Україну

Як наголошується в статті, імпорт е/е здійснюється через Vector Energy Innovation, яка змогла "відсунути" від білоруських проводів "Енергоатом".

Компанія зареєстрована в ОАЕ і має ознаки фіктивності. Автори відзначають, що "Белорусьенерго" продає Vector Energy електрику по 59 дол за МВт-год, а та продає українським компаніям по 100 дол за МВт-год.

"Таким чином, на рахунках арабського посередника осідає 40 дол з кожної МВт-години, проданої білорусами українцям", - йдеться в матеріалі.

Якщо перевірити адресу, яка вказана в якості офісу Vector Energy Innovation в Дубаї, то по ньому є кілька десятків компаній.

"Грунтуючись на цьому, можемо припустити, що Vector Energy Innovation - це компанія з так званих "фірм масової реєстрації", - пишуть журналісти.

Підписантом компанії є Тар'ям Матар Мохамед Тар'ям. Людина з таким же ім'ям є директором і співвласником Industrial Innovation Group (ОАЕ), яка стала власником і правонаступником української ЄДАПС і яку просуває Давид Арахамія.

Концерн ЄДАПС був монополістом у виготовленні держбланків і паспортів для українців, який курирував заступник голови ДМС, регіонал Василь Грицак. Власника ЄДАПС були помічниками Грицака. У 2013 аналіз тендерів показав завищені ціни на продукцію, яку оплачували з податків українців.

У 2016 році консорціум ЄДАПС був ліквідований. Його правонаступником став Industrial Innovation Group Тар'ям Матар Тар'яма (понад 23% акцій).

У жовтні 2019 в рамках програми "держава в смартфоні" Давид Арахамія запропонував обміняти паспорти українцям і залучити Industrial Innovation Group. Андрій Первушин - гендиректор компанії, раніше був одним з посадових осіб ЄДАПС.

У жовтні 2019 Тар'ям познайомився з Давидом Арахамією. 16 жовтня Тар'ям підписав угоду на інвестиції в "Аркаду" на 2 млрд дол в рамках просування блокчейн. Інтереси IIG Арахамія почав просувати в серпні 2019.

У грудні Арахамія і Тар'ям брали участь у заходах в посольстві ОАЕ. Давид Арахамія є членом групи з міжпарламентських зв'язків з ОАЕ.