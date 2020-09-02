Компанию из орбиты Коломойского обвиняют в выводе средств в Словакию

Связанная с окружением Игоря Коломойского фирма "УПС", которая в основном занимается подрядами по ремонту и строительству дорог в Днепре и области, годами теневым образом переводит средства в Словакию. Речь идет уже более чем о 2 млрд грн.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на расследование словацкого издания.

Как известно из данных Единого государственного реестра, с 24 декабря 2015 года совладельцем "УПС" стала словацкая компания "Арограф".

Как отмечает издание, сразу после приобретения "Арографом" 50% акций компании, "УПС" уже через несколько дней получила оплату долга от областной власти в сумме 204 млн грн.

Кроме того, именно в Братиславе, по данным Financne noviny, действующий председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, который тоже является давним соратником Коломойского, якобы скрывался от возможных коррупционных расследований после отставки олигарха с поста губернатора Днепропетровской области в 2015 году.

Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток. Однако, эта информация официально никак не подтверждалась.

Напомним, фирма "УПС" с 2008 года выиграла госзакупок на 2,25 миллиарда гривен в основном именно в Днепропетровской области.

Бывший единственный владелец "УПС" Тарас Палий был подозреваемым по двум делам о растрате денег на ремонт дорог. Однако позже дела закрыли, а сразу после этого Палий продал половину компании соратницы Святослава Олийныка – Ирины Гунази.

После этого "УПС" подала иск против горсовета Днепра о возврате свыше 204 миллионов гривен денег, которые были выделены еще при Януковиче, и "выиграла" этот суд.

Среди объектов, строительством которыми занимался "УПС" и связанных с ней компаний - зал игровых видов спорта в Днепре, который получил из госбюджета 250 млн грн; парк, школа и ДЮСШ в Синельниково, школа в Межевой и детский сад в Илларионово.

По состоянию на сегодня, все объекты недостроенные.

Как ранее писало РБК-Украина, в Никополе в рамках программы "Большая стройка" планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс. Подряд на работы получила компания, которая уже провалила строительство подобного спортивного объекта Днепре, и ряда других объектов в области.