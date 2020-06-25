ДнепрОГА выделит 111 млн грн скандальному застройщику на новый спорткомплекс

Фото: Денис Островский (informator.ua)

По результатам торгов, строительные работы будут за компанией СК "Стройинвест"

В Никополе Днепропетровской области на территории парка Победы в рамках программы "Большая стройка" планируют построить спортивно-оздоровительный комплекс. Подряд на работы получила компания, которая уже провалила строительство подобного спортивного объекта Днепре, и ряда других объектов в области.

Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Как отмечает издание, глава ДнепрОГА Александр Бондаренко подписал распоряжение и утвердил рабочий проект данной стройки 19 мая.

Новый спортивно-оздоровительный комплекс обещают построить по самым современным технологиям, площадь которого составит 1800 квадратных метров. По результатам торгов, строительные работы будут за компанией СК "Стройинвест".

По данным аналитической платформы Youcontrol, строительная организация имеет 20 видов деятельности, часть которых вообще никак не связана со строительным бизнесом, например, такие, как торговля текстилем, оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами, неспециализированная торговля или деятельность рекламных агентств.

Кроме того, сообщается, что предприятие активно включилось в работу с бюджетным сектором и за шесть лет выиграло тендеров на общую сумму 2 млрд гривен. Основным заказчиком для компании стал Департамент капитального строительства ДнепрОГА, чиновники которого подписали с руководителем компании Дмитрием Островским за последние годы 46 договоров.

Компания выполняла для области такие проекты, как работы на 191 миллион по реконструкции стадиона "Металлург" в Новомосковске, ремонт Солонянской школы за 28,5 млн и опорной школы в Магдалиновке за 69 миллионов, строительство за 22 миллиона стадиона в Юрьевке, капитальный ремонт фасадов и кровли здания КСО "Специализированная школа №13" в Днепре за 40 миллионов. А также за 125 миллионов достраивал стадион "Трудовые резервы" в Днепре.

Общая стоимость областных проектов вылилась в цифру 1,39 млрд гривен.

Помимо этого, два года компания никак не могла закончить ремонт ДК им. Гончара, затянула с ремонтом школы №18, подозревалась в завышении сметы на ремонте реабилитационного центра воинов АТО по заказу все той же Днепропетровской облгосадминистрации и окончательно оскандалилась на 80-миллионном ремонте городского сквера Героев.

Провалились работы "Стройинвест" и со строительством нового стадиона европейского уровня имени Петра Лайко на ул. Универсальной, 18А в Днепре, стоимостью 148,89 млн гривен. Его компания обещала построить еще в 2018 году. Затем стоимость строительства увеличилась на 282 миллиона гривен. В январе 2019 года, когда подрядчик получил уже 70 млн грн, выяснилось, что работы не выполнены даже на 5%.

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Автор: РБК-Украина