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Холдинг "Д.Солюшнс" включили в "Клуб белого бизнеса"

Вторник 20 мая 2025 15:42
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Холдинг "Д.Солюшнс" включили в "Клуб белого бизнеса" Фото: компанию "Д.Солюшнс" включили в "Клуб белого бизнеса" (yasno.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Операционный холдинг "Д.Солюшнс", который работает под брендом YASNO, стал участником "Клуба белого бизнеса", что свидетельствует о добросовестном выполнении налогового законодательства Украины и поддержании высокого уровня налоговой дисциплины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение YASNO.

Отмечается, что совокупно украинские компании, которые работают под брендом YASNO (а это четыре компании-поставщика, энергосервисная компания и операционная компания) только за 1 квартал 2025 года уплатили налогов на сумму почти 239 млн грн.

"Для нас важно сохранять высокий уровень налоговой ответственности и прозрачности ведения бизнеса", - отмечает генеральный директор операционной компании Д.Солюшнс Сергей Коваленко.

По его словам, каждая гривна из налогов - это инвестиция в восстановление энергосистемы после российских обстрелов в частности и Украины в целом.

Ранее компания ДТЭК Рината Ахметова была признана крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний.

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