В компанії "Технова" прокоментували ситуацію щодо Чернігівської ТЕЦ

Як відомо, 17 березня Чернігівська міська рада оприлюднила проект рішення про скасування рішення міської ради щодо дострокового розірвання договору оренди з "Технова" та звинуватила фірму у несвоєчасній передачі документів для оцінки майна.

Своєю чергою, в компанії заявили, що всі звинувачення міської ради є безпідставними, а прийняті рішення свідчать про штучне затягування процесу та створення умов для зриву передачі ТЕЦ.

"ТОВ фірма "Технова" орендує єдиний майновий комплекс (ЄМЦ) "Чернігівська ТЕЦ" з 2000 року. Компанія завжди усвідомлювала всю повноту відповідальності перед містом та його жителями, завжди гарантувало виконання своїх зобов’язань тому не припинило свою діяльність під час активної фази бойових дій на Чернігівщині, під масованими обстрілами ворога. Чернігівську ТЕЦ обстрілювали з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів. ЄМК зазнав значних пошкоджень та руйнувань. Сума збитків сягнула 803 мільйони гривень", - заявили в компанії.

11.05.2022 компанія звернулась до Чернігівської міської ради з листом про дострокового розірвання договору оренди та повернення Чернігівської ТЕЦ громаді міста, оскільки витрати в таких розмірах не було передбачено жодною ремонтною чи інвестиційною програмою і виявилися непосильними.

31.05.2022 року міська рада прийняла рішення про дострокове припинення Договору із товариством, уклавши угоду щодо послідовності процедур припинення договору.

27.10.2022 року Чернігівською міською радою було визначено нову дату дострокового припинення Договору оренди ЄМК - 31.03.2023.

В заяві також йдеться, зважаючи на те, що забезпечення споживачів теплом та електроенергією має величезне суспільне значення, компанія взяла на себе обов'язок з проходження опалювального сезону 2022/2023 років, попри значне руйнування ЄМК, недостатнє фінансування, постійний ризик масованих обстрілів критичної інфраструктури, які розпочалися восени 2022 року.

"ТОВ фірма "Технова" не тільки виконала свої зобов’язання перед містом, а в найскладніших умовах подала електроенергію для врегулювання енергетичної системи України, тим самим втримавши її.

У компанії звертають увагу, що в результаті підготовка та проходження опалюваного сезону ТОВ "Технова" понесло збитки у розмірі 602 млн грн.

31 березня компанія планувала завершити опалювальний сезон 2022-2023 років. Чергове відтермінування припинення договору до 20.08.2023, на думку представників компанії, може нести загрозу опалювальному сезону 2023 - 2024 років для Чернігова.

"Особливого занепокоєння у компанії викликає ситуація, щодо персоналу Чернігівської ТЕЦ, який попереджений про майбутнє вивільнення з 31 березня 2023.

Розуміючи складність ситуації, ТОВ фірма "ТЕХНОВА" було вимушене звернутися до ради національної безпеки і оборони України з проханням втрутитися у ситуацію, що склалася", - резюмували в "Технові".