В компании "Технова" прокомментировали ситуацию по Черниговской ТЭЦ

Как известно, 17 марта Черниговский городской совет обнародовал проект решения об отмене решения городского совета относительно досрочного расторжения договора аренды с "Техновой" и обвинил фирму в несвоевременной передаче документов для оценки имущества.

В свою очередь, в компании заявили, что все обвинения городского совета безосновательны, а принятые решения свидетельствуют об искусственном затягивании процесса и создании условий для срыва передачи ТЭЦ.

"ООО фирма "Технова" арендует единый имущественный комплекс (ЕМЦ) "Черниговская ТЭЦ" с 2000 года. Компания всегда осознавала всю полноту ответственности перед городом и его жителями, всегда гарантировало выполнение своих обязательств, поэтому не прекратило свою деятельность во время активной фазы боевых. действий на Черниговщине, под массированными обстрелами врага. Черниговскую ТЭЦ обстреливали с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов. ЕМК получил значительные повреждения и разрушения. Сумма ущерба составила 803 миллиона гривен", - заявили в компании.

11.05.2022 компания обратилась в Черниговский городской совет с письмом о досрочном расторжении договора аренды и возвращении Черниговской ТЭЦ общине города, поскольку расходы в таких размерах не были предусмотрены ни одной ремонтной или инвестиционной программой и оказались непосильными.

31.05.2022 года городской совет принял решение о досрочном прекращении Договора с обществом, заключив соглашение о последовательности процедур прекращения договора.

27.10.2022 Черниговским городским советом была определена новая дата досрочного прекращения Договора аренды ЕМК - 31.03.2023.

В заявлении также говорится, учитывая, что обеспечение потребителей теплом и электроэнергией имеет огромное общественное значение, компания взяла на себя обязанность по прохождению отопительного сезона 2022/2023 годов, несмотря на значительное разрушение ЕМК, недостаточное финансирование, постоянный риск массированных обстрелов критической инфраструктуры. , которые начались осенью 2022 года

"ООО фирма "Технова" не только выполнила свои обязательства перед городом, а в сложных условиях подала электроэнергию для урегулирования энергетической системы Украины, тем самым удержав ее.

В компании обращают внимание, что в результате подготовка и прохождение отопительного сезона ООО "Технова" понесло убытки в размере 602 млн. грн.

31 марта компания планировала завершить отопительный сезон 2022-2023 годов. Очередная отсрочка прекращения договора до 20.08.2023, по мнению представителей компании, может нести угрозу отопительному сезону 2023 – 2024 годов для Чернигова.

"Особую обеспокоенность у компании вызывает ситуация, относительно персонала Черниговской ТЭЦ, который предупрежден о предстоящем высвобождении с 31 марта 2023 года.

Понимая сложность ситуации, ООО фирма "ТЕХНОВА" была вынуждена обратиться в совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию", - резюмировали в "Технове".