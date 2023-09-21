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У компанії Роналду та Касільяса. Жива легенда "Баварії" став гросмейстером Ліги чемпіонів

Мюнхен, Четвер 21 вересня 2023 15:56
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У компанії Роналду та Касільяса. Жива легенда "Баварії" став гросмейстером Ліги чемпіонів Фото: Томас Мюллер (у центрі) відсвяткував із партнерами перемогу над МЮ (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Перемога мюнхенської "Баварії" над англійським "Манчестер Юнайтед" (4:3) у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 стала особливою для нападника Томаса Мюллера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Sports.

34-річний німець здобув 100 перемог в основній сітці головного єврокубка. Він повторив досягнення двох старших зіркових колег – іспанця Ікера Касільяса (101 звитяга) та португальця Кріштіану Роналду (115).

Утім, Мюллер якісно відрізняється від обох представників Піренеїв. Усю сотню своїх перемог нападник здобув у футболці "Баварії". Натомість і Касільяс, і Роналду перемагали в складах різних команд. Для німецької зірки нинішній сезон став 16-м у складі "ротен".

"Вау – 100 перемог у Лізі чемпіонів. Без цих неймовірних хлопців поруч зі мною цього б ніколи не сталося. Дякую всім своїм одноклубником упродовж усіх років", – написав Мюллер у соцмережах.

Хто такий Томас Мюллер

Уродженець баварського містечка Вайльгайм-ін-Обербаєрн, футболом почав займатися в напівпрофесіональному клубі "Пель". До структури "Баварії" потрапив у 10 років, а в сезоні 2007/08 дебютував у резервній команді мюнхенців.

Перші поєдинки в першій команді провів у наступному сезоні, а з кампанії 2009/10 став основним виконавцем "Баварії". Усесвітню славу отримав на ЧС-2010, коли здобув "Золотий бутс" найкращому бомбардиру турніру, забрав приз Найкращому молодому гравцеві Кубка світу та виборов бронзову медаль зі збірною Німеччини. Чемпіон світу-2014 та бронзовий призер Євро-2012 та Євро-2016.

У колекції клубних трофеїв Мюллера – 12 титулів Бундесліги, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, кубок Ліги чемпіонів (2012/13, 2019/20), медалі володаря Суперкубка УЄФА (двічі) та переможця Клубного чемпіонату світу (двічі). У складі німецької збірної провів 123 матчі (45 м'ячів).

Мюллера називають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. raumdeuter – шукач простору). Це футболіст, який не прив'язаний до конкретної позиції в атаці, натомість шукає вільні зони для відкривання. Прізвисько – "Радіо Мюллер".

До слова, раніше пригадали гольові подвиги воротарів у Лізі чемпіонів на фоні м'яча Проведеля.

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