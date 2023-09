В компании Роналду и Касильяса. Живая легенда "Баварии" стал гроссмейстером Лиги чемпионов

34-летний немец одержал 100 побед в основной сетке главного еврокубка. Он повторил достижения двух старших звездных коллег – испанца Икера Касильяса (101 победа) и португальца Криштиану Роналду (115).

Впрочем, Мюллер качественно отличается от обоих представителей Пиренеев. Всю сотню своих побед нападающий одержал в футболке "Баварии". Вместо этого и Касильяс, и Роналду побеждали в составах разных команд. Для немецкой звезды нынешний сезон стал 16-м в составе "Ротен".

"Вау – 100 побед в Лиге чемпионов. Без этих невероятных ребят рядом со мной этого бы никогда не произошло. Спасибо всем моим одноклубникам на протяжении всех лет", – написал Мюллер в соцсетях.

Уроженец баварского городка Уайльхайм-ин-Обербайерн, футболом начал заниматься в полупрофессиональном клубе "Пель". В структуру "Баварии" попал в 10 лет, а в сезоне 2007/08 дебютировал в резервной команде мюнхенцев.

Первые поединки в первой команде провел в следующем сезоне, а с кампании 2009/10 стал основным исполнителем "Баварии". Всемирную славу получил на ЧМ-2010, когда завоевал "Золотой бутс" лучшему бомбардиру турнира, забрал приз Лучшему молодому игроку Кубка мира и завоевал бронзовую медаль со сборной Германии. Чемпион мира-2014 и бронзовый призер Евро-2012 и Евро-2016.

В коллекции клубных трофеев Мюллера – 12 титулов Бундеслиги, 6 Кубков и 8 Суперкубков Германии, кубок Лиги чемпионов (2012/13, 2019/20), медали обладателя Суперкубка УЕФА (дважды) и победителя Клубного чемпионата мира (дважды). В составе немецкой сборной провел 123 матча (45 мячей).

Мюллера называют создателем нового амплуа – раумдойтера (нем. raumdeuter – искатель пространства). Это футболист, который не привязан к конкретной позиции в атаке, ищет свободные зоны для открывания. Прозвище – "Радио Мюллер".

