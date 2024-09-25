Компанії, повʼязані з Коломойським і Боголюбовим, з 2014 року сплатили понад 100 млн дол податків в Росії: деталі

Як відомо, навесні 2024 року російський суд конфіскував активи Коломойського та Боголюбова на суму понад 5 мільярдів рублів (понад $55 млн).

Серед конфіскованих підприємств - ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг - Юг", які займалися паливно-енергетичною діяльністю в Республіці Адигея, РФ. Ці компанії мали середній щорічний оборот близько 1-1,7 мільярда рублів.

Кінцевим бенефіціаром цих підприємств була британська нафтогазова компанія JKX Oil & Gas Limited, часткою в якій через офшорні компанії володіли Коломойський і Боголюбов.

У 2017 році Коломойський, Боголюбов і Хомутиннік (до 2020-го року), будучи найбільшими акціонерами JKX Oil & Gas, призначили лояльного директора Михайла Бакуненка, який, зокрема, втілював їхню стратегію роботи в Росії та досі очолює правління компанії.

Як значиться в рішенні російського суду, через JKX Oil&Gas Limited олігархи нібито володіли значними активами у нафтогазовій сфері РФ, отримуючи від них "постійні та високі прибутки".

Звітність компаній за 2014-2015 роки свідчить про зменшення прибутків через економічні санкції та девальвацію рубля. Однак, попри кризові умови, у цих звітах також відзначається "зростання перспектив для газової сфери на півдні Росії" та "вдалий операційний прогрес".

Так, у 2022 році компанія "Южгазэнерджи" сплатила понад 400 мільйонів рублів податків та зборів до бюджету РФ. Загалом, за кілька років, бізнес-структури, пов'язані з українськими олігархами, перерахували мільйони доларів російській державі.

У листопаді 2023 року пресслужба JKX Oil & Gas заявила, що Коломойський та Боголюбов більше не володіють часткою в компанії - вона перейшла у власність Великобританії. Однак, згідно із законодавством, у власників є 10 років на оскарження цього рішення в суді.