Компании, связанные с Коломойским и Боголюбовым, с 2014 года уплатили более 100 млн долл. налогов в России: детали

Как известно, весной 2024 года российский суд конфисковал активы Коломойского и Боголюбова на сумму более 5 миллиардов рублей (свыше $55 млн).

Среди конфискованных предприятий - ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг - Юг", занимавшиеся топливно-энергетической деятельностью в Республике Адыгея, РФ. Эти компании имели средний ежегодный оборот около 1-1,7 млрд рублей.

Конечным бенефициаром этих предприятий была британская нефтегазовая компания JKX Oil & Gas Limited, долей в которой через оффшорные компании владели Коломойский и Боголюбов.

В 2017 году Коломойский, Боголюбов и Хомутынник (до 2020-го года), являясь крупнейшими акционерами JKX Oil & Gas, назначили лояльного директора Михаила Бакуненко, который, в частности, воплощал их стратегию работы в России и до сих пор возглавляет правление компании.

Как говорится в решении российского суда, через JKX Oil&Gas Limited олигархи якобы владели значительными активами в нефтегазовой сфере РФ, получая от них "постоянные и высокие прибыли".

Отчетность компаний за 2014-2015 годы свидетельствует об уменьшении доходов из-за экономических санкций и девальвации рубля. Однако, несмотря на кризисные условия, в этих отчетах также отмечается рост перспектив для газовой сферы на юге России и удачный операционный прогресс.

Так, в 2022 году компания "ЮжгазЭнерджи" уплатила более 400 миллионов рублей налогов и сборов в бюджет РФ. Всего за несколько лет бизнес-структуры, связанные с украинскими олигархами, перечислили миллионы долларов российскому государству.

В ноябре 2023 года пресс-служба JKX Oil & Gas заявила, что Коломойский и Боголюбов больше не владеют долей в компании - она перешла в собственность Великобритании. Однако согласно законодательству, у владельцев есть 10 лет на обжалование этого решения в суде.