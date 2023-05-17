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Компанії, квартири та авто: усі активи колаборанта Сальдо перейшли державі

Фото: колаборант Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Юрченко

Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо херсонського колаборанта Володимира Сальдо. Усі його активи перейшли у власність держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Апеляційної палати ВАКС.

Колегія суддів у середу, 17 травня, залишила без задоволення апеляційні скарги третіх осіб, але задовольнила апеляцію Мін'юсту. ВАКС постановив стягнути 55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку колаборанта. Мова йде про мережу СТО "Бебко-Авто" та компанію з організації відпочинку "Конко".

Також у дохід держави перейшли 3 земельні ділянки та будинок у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, 3 квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року та інше майно.

Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати частки у двох компаніях, записаних на його колишню дружину Сальдо - ПрАТ "Каштан" (99,86%) та ПрАТ "Дельта Сервіс" (30%).

Нагадаємо, раніше ВАКС конфіскував майно херсонського колаборанта Володимира Сальдо.

Як повідомлялося, що Мін’юст подав заяву до ВАКС про передачу у власність держави всіх активів гауляйтера Сальдо.

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