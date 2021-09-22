Компания, управляющая магазинами duty-free, отметила 11 лет работы в Украине

Один из мировых лидеров в сфере travel retail, немецкая компания Gebr. Heinemann, вместе со своим украинским партнером BF&GH Travel Retail Limited, отметила 11 лет работы на рынке Украины.

Как сообщили на пресс-конференции руководители компании, эти годы были успешными.

«BF&GH Travel Retail – международная компания, которая приносит в Украину продукты, концепции и клиентский опыт мирового класса. С 2010 года мы инвестировали в Украине более 600 миллионов гривен, наибольшая часть этих инвестиций направлена на реконструкцию аэропортов в «Борисполе», «Жулянах» и Одессе. Мы бы не смогли добиться таких результатов без поддержки нашего давнего партнера и друга г-на Артура Гранц», - заявил совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Генеральный директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц, совладелец и член консультативного совета Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Первый магазин duty-free был открыт в терминале F аэропорта «Борисполь» в 2010 году. Вскоре магазины BF&GH Travel Retail появились в терминале D, аэропорту «Жуляны» и 13-ти наземных пунктах пропуска на территории Украины. Компания ориентирована предоставлять лучший сервис и выбор товаров для всех категорий путешественников, независимо от бюджета.

Совладелец BF&GH Travel Retail Артур Гранц (в центре)

По словам совладельца BF&GH Travel Retail Артура Гранц, за время работы компании в Украине было уплачено налогов и социальных платежей на сумму около 1 млрд гривен. Даже во время «ковидного» 2020 года компания заплатила государству 177 млн гривен, а за 8 месяцев текущего года – еще 182 млн гривен.

Кроме того, компания за все время работы заплатила 2,4 млрд гривен за аренду площадей в «Борисполе» и 300 млн гривен – в «Жулянах» и Одессе.

«С момента основания нашей компании мы создали около 800 рабочих мест. Для всей нашей команды мы обеспечиваем европейский уровень заработной платы, полный социальный пакет и официальное трудоустройство со всеми гарантиями трудового законодательства», - подчеркнул Артур Гранц.

Справка: Компания Gebr. Heinemann была основана в 1879 году в Гамбурге, работает в более чем 100 странах и 200 международных аэропортах. BF&GH Travel Retail Limited является оператором Gebr. Heinemann в Украине с 2010 года.