Компанія, що управляє магазинами duty-free, відзначила 11 років роботи в Україні

Один зі світових лідерів в сфері travel retail, німецька компанія Gebr. Heinemann, разом зі своїм давнім українським партнером BF&GH Travel Retail Limited, відзначила 11 років роботи на ринку України.

Як повідомили на пресконференції керівники компанії, ці роки були успішними.

«BF & GH Travel Retail - міжнародна компанія, яка приносить в Україну продукти, концепції і клієнтський досвід світового класу. З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 мільйонів гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у «Борисполі», «Жулянах» та Одесі. Ми б не змогли домогтися таких результатів без підтримки нашого давнього партнера і друга пана Артура Гранц», - заявив співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Перший магазин duty-free був відкритий у терміналі F аеропорту «Бориспіль» у 2010 році. Незабаром магазини BF&GH Travel Retail з'явилися в терміналі D, аеропорту «Жуляни» і 13-ти наземних пунктах пропуску на території України. Компанія орієнтована надавати кращий сервіс і вибір товарів для всіх категорій мандрівників, незалежно від бюджету.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц (у центрі)

За словами співвласника BF&GH Travel Retail Артура Гранц, за час роботи компанії в Україні було сплачено податків і соціальних платежів на суму близько 1 млрд гривень. Навіть під час «ковідного» 2020 року компанія заплатила державі 177 млн ​​гривень, а за 8 місяців поточного року - ще 182 млн гривень.

Крім того, компанія за весь час роботи сплатила 2,4 млрд гривень за оренду площ у «Борисполі» і 300 млн гривень - в «Жулянах» та Одесі.

«З моменту заснування нашої компанії ми створили близько 800 робочих місць. Для всієї нашої команди ми забезпечуємо європейський рівень заробітної плати, повний соціальний пакет і офіційне працевлаштування з усіма гарантіями трудового законодавства», - підкреслив Артур Гранц.

Довідка: Компанія Gebr. Heinemann була заснована в 1879 році в Гамбурзі, працює в більш ніж 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах. BF&GH Travel Retail Limited є оператором Gebr. Heinemann в Україні з 2010 року.