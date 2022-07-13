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Компания Twitter подала в суд на Илона Маска после отказа от сделки по покупке компании

Фото: Twitter подал в суд на Илона Маска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет правления Twitter подал иск в Канцлерский суд штата Делавэр на Илона Маска, который отказался от сделки о покупке компании в размере 44 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

С помощью иска Twitter хочет принудить бизнесмена завершить покупку компании. Предварительный договор о сделке был подписан Маском и руководством Twitter. Но вскоре бизнесмен заявил, что из-за невозможности определить точное количество аккаунтов ботов в соцсети, вынужден отказаться от сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter на 44 млрд долларов. Причина - бизнесмен недоволен количеством ботов и фейковых аккаунтов.

При этом руководство Twitter заявило, что будет добиваться от Маска покупки соцсети через суд.

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