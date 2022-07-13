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Компанія Twitter подала в суд на Ілона Маска після відмови від угоди з купівлі компанії

Фото: Twitter подав до суду на Ілона Маска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада правління Twitter подала позов до канцлерського суду штату Делавер на Ілона Маска, який відмовився від угоди про покупку компанії в розмірі 44 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За допомогою позову Twitter хоче примусити бізнесмена завершити покупку компанії. Попередній договір про угоду був підписаний Маском і керівництвом Twitter. Але незабаром бізнесмен заявив, що через неможливість визначити точну кількість акаунтів ботів в соцмережі, змушений відмовитися від угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маск має намір розірвати угоду з купівлі Twitter на 44 млрд доларів. Причина-бізнесмен незадоволений кількістю ботів і фейкових акаунтів.

При цьому керівництво Twitter заявило, що буде домагатися від Маска покупки соцмережі через суд.

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