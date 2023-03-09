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Компанія ТД АВ відроджує виробництво горілки "Українка"

Фото: компанія ТД АВ відроджує виробництво горілки "Українка" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Власник торгового дому "АВ" Фелікс Черток заявив про відновлення продажу легендарного бренду - горілки ТМ "Українка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, історія бренду горілки "Українка" розпочалася ще у 2006 році й позиціонувалась командою авторів-творців як сильний національний символ України, візитна картка для закордонних ринків.

"Подібні горілки-символи є в різних країнах, наприклад: у фінів - "Фінляндія", у датчан - Danzka", розповідає Фелікс Черток.

За його словами, і ті роки Україна і товари з України ще не були на слуху і не користувалися популярністю у світі, так само як і самі українські споживачі не відрізнялися патріотизмом до національних товарів і через низькі продажі, виробництво ТМ було припинено.

"Однак у 2022 році все змінилося. З новою силою прокинулась потреба українців у яскравих та сильних національних символах та продуктах, якими можна по-справжньому пишатися, а закордонні дистриб'ютори алкоголю почали виявляти великий інтерес до українських продуктів із національною символікою. Це і спонукало компанію "АВ" (ТД АВ) відродити виробництво горілки "Українки", щоб сильний бренд з національним колоритом високої якості зайняв своє гідне місце на українському ринку і став широко відомим у всьому світі", - додає підприємець.

На цей час відомо, що ТМ "Українка" вже доступна до продажу у 20 000 магазинах України та продається в 11 країнах по всьому світу.

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