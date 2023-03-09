RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка"

Фото: компания ТД АВ возрождает производство водки "Украинка" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Владелец торгового дома "АВ" Феликс Черток заявил о возобновлении продажи легендарного бренда - водки ТМ "Украинка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как известно, история бренда водки "Украинка" началась еще в 2006 году и позиционировалась командой авторов-создателей как сильный национальный символ Украины, визитная карточка для зарубежных рынков.

"Подобные водки-символы есть в разных странах, например: у финнов - "Финляндия", у датчан - Danzka", рассказывает Феликс Черток .

По его словам, и те годы Украина и товары из Украины еще не были на слуху и не пользовались популярностью в мире, равно как и сами украинские потребители не отличались патриотизмом к национальным товарам и из-за низких продаж производство ТМ было прекращено.

"Однако в 2022 году все изменилось. С новой силой проснулась потребность украинцев в ярких и сильных национальных символах и продуктах, которыми можно по-настоящему гордиться, а зарубежные дистрибьюторы алкоголя начали проявлять большой интерес к украинским продуктам с национальной символикой. Это и побудило. компанию "АВ" (ТД АВ) возродить производство водки "Украинки", чтобы сильный бренд с национальным колоритом высокого качества занял свое достойное место на украинском рынке и стал широко известен во всем мире", - добавляет предприниматель.

Сейчас известно, что ТМ "Украинка" уже доступна к продаже в 20 000 магазинах Украины и продается в 11 странах по всему миру.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес