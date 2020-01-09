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Компания из США передала следствию данные по авиакатастрофе МАУ

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 10:29
Компания из США передала следствию данные по авиакатастрофе МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Следствию по авиакатастрофе МАУ передали данные спутникового наблюдения

Американская компания Aireon, которая специализируется на отслеживании и наблюдении за самолетами с помощью спутников, передала следствию уточненные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране. Об этом сообщила представитель Aireon, передает DW.

Сообщается, что Aireon собрала данные о движении самолета МАУ, который летел рейсом PS752 из Тегерана в Киев, и передала их компетентным органам, которые проводят расследование. Отметим, данные космических спутников позволяют собрать более подробную информацию по сравнению с сайтами трекинга авиарейсов.

Также сообщается, что в прошлом году Aireon предоставила уточненные данные о Boeing 737 Max, который разбился в Эфиопии, что ускорило выяснение причин катастрофы.

Напомним, ранее Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ. До этого стало известно, что расшифровка данных бортовых самописцев будет проходить в Иране.

Как сообщили в Офисе президента, на сегодня отрабатывается несколько версий причин катастрофы. В то же время Тегеран выразил готовность оказать необходимую помощь для расследования катастрофы.

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