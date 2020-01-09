Компанія з США передала слідству дані щодо авіакатастрофи МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Слідству щодо авіакатастрофи МАУ передали дані супутникового спостереження

Американська компанія Aireon, яка спеціалізується на відстеженні та спостереженні за літаками з допомогою супутників, передала слідству уточнені дані щодо авіакатастрофи МАУ в Ірані. Про це повідомила представник Aireon, передає DW.

Повідомляється, що Aireon зібрала дані про рух літака МАУ, який летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва, і передала їх компетентним органам, які проводять розслідування. Зазначимо, дані космічних супутників дозволяють зібрати більш детальну інформацію в порівнянні з сайтами трекінгу авіарейсів.

Також повідомляється, що в минулому році Aireon надала уточнені дані про Boeing 737 Max, який розбився в Ефіопії, що прискорило з'ясування причин катастрофи.

Нагадаємо, раніше Іран заявив про втрату частини даних з чорних скриньок літака МАУ. До цього стало відомо, що розшифровка даних бортових самописців буде проходити в Ірані.

Як повідомили в Офісі президента, на сьогодні відпрацьовується кілька версій причин катастрофи. У той же час Тегеран висловив готовність надати необхідну допомогу для розслідування катастрофи.