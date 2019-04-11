Компания SpaceX вновь отложила запуск Falcon Heavy

Первый коммерческий запуск тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy отложен на 11 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter компании.

Отметим, вчера компания SpaceX также перенесла запуск своей сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.

"Придется отложить запуск, если погода не улучшится в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, успешный запуск SpaceX Falcon Heavy откроет для NASA новые возможности. Так, Falcon Heavy способна доставить людей на Луну.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта компания запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела испанский спутник связи Hispasat 30W-6 на орбиту.

Ранее также тяжелая версия ракеты от SpaceX совершила единственный полет в тестовом режиме, и отправила в качестве полезной нагрузки личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster в космическое путешествие. SpaceX выпустила эмоциональное видео по этому поводу.

Falcon Heavy – это ракета, которая создана на базе носителя Falcon 9 и представляет собой три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя.