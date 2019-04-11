Компанія SpaceX знову відклала запуск Falcon Heavy

Перший комерційний запуск важкої ракети SpaceX Falcon Heavy відкладений на 11 квітня. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Twitter компанії.

Відзначимо, вчора компанія SpaceX також перенесла запуск своєї надважкої ракети-носія Falcon Heavy.

"Доведеться відкласти запуск, якщо погода не покращиться найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, успішний запуск SpaceX Falcon Heavy відкриє для NASA нові можливості. Так, Falcon Heavy здатна доставити людей на Місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 березня компанія запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела іспанський супутник зв'язку Hispasat 30W-6 на орбіту.

Раніше також важка версія ракети від SpaceX здійснила єдиний політ в тестовому режимі, і відправила в якості корисного навантаження особистий автомобіль Ілона Маска Tesla Roadster в космічну подорож. SpaceX випустила емоційне відео з цього приводу.

Falcon Heavy – це ракета, яка створена на базі носія Falcon 9 і являє собою три ракети: до центрального сегменту кріпляться з боків два прискорювача.