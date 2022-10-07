Компанія "Рудомайн" працює лише на 50% від довоєнного рівня, - директор

"Відвантаження товарної продукції у нас становить до 50% від довоєнних обсягів. До цього призвела сукупність багатьох факторів - і проблеми з логістикою, і те, що Європа зменшила обсяги своїх замовлень. Зараз ситуація у нас більш-менш стабілізувалася. 50% на сьогодні - непогано в порівнянні з іншими, великими підприємствами. У них ситуація гірша", - пояснив Колос.

Він наголосив: світова собівартість руди диктується китайським ринком, і зараз ця ціна впала вдвічі. Світовий ринок ЗРС "затиснутий" у Китаї. А ціни на руду впали вдвічі. Тому для відновлення роботи української металургії потрібна як підтримка держави, і зовнішні чинники.

"Споживачі мають збільшити обсяги, і ціни на ЗРС повинні хоча б трохи збільшитися. Тоді ми зможемо планувати вихід на зростання виробництва до торішнього рівня. І, зрозуміло, наша продукція має бути конкурентною", - резюмував Колос.

Як відомо, криза у гірничо-металургійному секторі зростає: за даними Державної митної служби, металургійні підприємства України за підсумками січня-липня 2022 року знизили експорт чорних металів на 61,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Раніше виконавчий директор з маркетингу в Європі та зовнішніх зв'язків Ferrexpo Ярославна Блонська заявила, що український ГМК потребує підтримки держави у вирішенні питання логістики.