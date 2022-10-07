RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Компания "Рудомайн" работает лишь на 50% от довоенного уровня, - директор

Фото: Владимир Колос (gmk center)
Автор: Илона Свиридова

Кризис в отрасли ГМК нарастает: помимо войны, компании столкнулись с логистическими сложностями в реализации продукции, падением внешнего спроса на железную руду и снижением мировых цен на продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании "Рудомайн" Владимира Колоса в интервью GMK Center.

"Отгрузка товарной продукции у нас составляет до 50% от довоенных объемов. К этому привела совокупность многих факторов - и проблемы с логистикой, и то, что Европа уменьшила объемы своих заказов. Сейчас ситуация у нас более или менее стабилизировалась. 50% на сегодня - неплохо по сравнению с другими, крупными предприятиями. У них ситуация хуже", - пояснил Колос.

Он подчеркнул: мировая себестоимость руды диктуется китайским рынком, и сейчас эта цена упала вдвое. Мировой рынок ЖРС "зажат" в Китае. А цены на руду упали вдвое. Поэтому для восстановления работы украинской металлургии нужна как поддержка государства, так и внешние факторы.

"Потребители должны увеличить объемы, и цены на ЖРС должны хотя бы немного увеличиться. Тогда мы сможем планировать выход на рост производства до прошлогоднего уровня. И, разумеется, наша продукция должна быть конкурентной", - резюмировал Колос.

Как известно, кризис в горно-металлургическом секторе нарастает: по данным Государственной таможенной службы, металлургические предприятия Украины по итогам января-июля 2022 года снизили экспорт черных металлов на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее исполнительный директор по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo Ярославна Блонская заявила, что украинский ГМК нуждается в поддержке государства в решении вопроса логистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украиныбизнес