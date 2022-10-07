Компания "Рудомайн" работает лишь на 50% от довоенного уровня, - директор

"Отгрузка товарной продукции у нас составляет до 50% от довоенных объемов. К этому привела совокупность многих факторов - и проблемы с логистикой, и то, что Европа уменьшила объемы своих заказов. Сейчас ситуация у нас более или менее стабилизировалась. 50% на сегодня - неплохо по сравнению с другими, крупными предприятиями. У них ситуация хуже", - пояснил Колос.

Он подчеркнул: мировая себестоимость руды диктуется китайским рынком, и сейчас эта цена упала вдвое. Мировой рынок ЖРС "зажат" в Китае. А цены на руду упали вдвое. Поэтому для восстановления работы украинской металлургии нужна как поддержка государства, так и внешние факторы.

"Потребители должны увеличить объемы, и цены на ЖРС должны хотя бы немного увеличиться. Тогда мы сможем планировать выход на рост производства до прошлогоднего уровня. И, разумеется, наша продукция должна быть конкурентной", - резюмировал Колос.

Как известно, кризис в горно-металлургическом секторе нарастает: по данным Государственной таможенной службы, металлургические предприятия Украины по итогам января-июля 2022 года снизили экспорт черных металлов на 61,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее исполнительный директор по маркетингу в Европе и внешним связям Ferrexpo Ярославна Блонская заявила, что украинский ГМК нуждается в поддержке государства в решении вопроса логистики.