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Компанія Renault представила третє покоління кросовера Duster

Четвер 30 листопада 2023 06:20
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Компанія Renault представила третє покоління кросовера Duster Фото: Renault представила третє покоління кросовера Duster (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Renault офіційно представила третє покоління доступного кросовера під назвою Dacia Duster.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Dacia.

Нове покоління кросовера має 4,34 м завдовжки, 1,81 м завширшки і 1,66 м заввишки. Повідомляється, що новинка на 14 см довша за автомобіль попереднього покоління.

На відміну від попередника, новий Duster отримав 7-дюймову цифрову панель приладів і 10,1-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Ці функції є навіть у базовій комплектації машини.

Компанія Renault представила третє покоління кросовера Duster

Третє покоління Duster базується на модульній платформі CMF-B, яка тепер є основою всього модельного ряду Dacia. Примітно, що кросовер вперше за три покоління отримав гібридні силові установки, але втратив дизельний мотор. Найпотужніша модифікація отримала назву Hybrid 140. Під її капотом встановлений атмосферний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 140 сил, з ним з'єднані пари електродвигунів, коробка передач та акумулятор ємністю 1,2 кВт*год.

Компанія Renault представила третє покоління кросовера Duster

Як простіша альтернатива Dacia пропонує версію TCe 130 з 1,2-літровим трициліндровим бензиновим двигуном з турбонаддувом у поєднанні з невеликим електромотором і меншою батареєю на 0,9 кВт*год. Цей Duster розвиває 128 л. с. Цей гібрид поєднується виключно з шестиступінчастою механічною коробкою передач, що передає потужність на передні або на всі чотири колеса.

У базовому виконанні Duster оснащується 1,0-літровим турбованим двигуном TCe 100 Bi-Fuel, який може працювати як на бензині, так і на зрідженому газі. Завдяки двом паливним бакам по 50 літрів кожен авто має сумарний запас ходу понад 1300 км. Новий кросовер будуть виробляти на заводі компанії у місті Пітешті, Румунія.

Компанія Renault представила третє покоління кросовера Duster

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, який автомобіль краще купити для бездоріжжя.

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