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Компания Renault представила третье поколение кроссовера Duster: подробности

Четверг 30 ноября 2023 06:20
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Компания Renault представила третье поколение кроссовера Duster: подробности Фото: Renault представила третье поколение кроссовера Duster (media.dacia.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Renault официально представила третье поколение доступного кроссовера под названием Dacia Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Dacia.

Новое поколение кроссовера имеет 4,34 м в длину, 1,81 м в ширину и 1,66 м в высоту. Сообщается, что новинка на 14 см длиннее автомобиля предыдущего поколения.

В отличие от предшественника, новый Duster получил 7-дюймовую цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы. Эти функции есть даже в базовой комплектации машины.

Компания Renault представила третье поколение кроссовера Duster: подробности

Третье поколение Duster базируется на модульной платформе CMF-B, которая теперь лежит в основе всего модельного ряда Dacia. Примечательно, что кроссовер впервые за три поколения получил гибридные силовые установки, но лишился дизельного мотора. Самая мощная модификация получила название Hybrid 140. Под ее капотом установлен атмосферный 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 140 сил, с ним соединены пара электродвигателей, коробка передач и аккумулятор емкостью 1,2 кВт*ч.

Компания Renault представила третье поколение кроссовера Duster: подробности

В качестве более простой альтернативы Dacia предлагает версию TCe 130 с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом в сочетании с небольшим электромотором и меньшей батареей на 0,9 кВт*ч. Этот Duster развивает 128 л. с. Этот гибрид сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность либо на передние, либо на все четыре колеса.

В базовом исполнении Duster оснащается турбированным 1,0-литровым двигателем TCe 100 Bi-Fuel, который может работать как на бензине, так и на сжиженном газе. Благодаря двум топливным бакам по 50 литров каждый авто имеет суммарный запас хода более 1300 км. Новый кроссовер будут производить на заводе компании в городе Питешти, Румыния.

Компания Renault представила третье поколение кроссовера Duster: подробности

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, какой автомобиль лучше купить для бездорожья.

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