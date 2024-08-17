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Компанія Х припиняє роботу у Бразилії: у чому причина

Фото: лого соцмережі Х та зображення Ілона Маска (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Компанія X Corp, яка належить відомому мільярдеру Ілону Маску і стоїть за соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, оголосила про негайне закриття своєї діяльності у Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LATEST LY.

Рішення було ухвалено після того, як суддя Верховного суду Олександр де Мораєс нібито пригрозив законному представнику компанії арештом у Бразилії, якщо вона не виконає розпорядження про цензуру.

Генеральний директор Лінда Яккаріно висловила глибокий жаль у зв'язку із закриттям, назвавши це "сумним днем для народу Бразилії". При цьому, незважаючи на закриття, соціальна мережа Х залишиться доступною в країні.

Крок компанії відбувся після місяців судових позовів. Раніше Ілон Маск обіцяв зняти обмеження з популярних облікових записів,у Бразилії, навіть якщо це означало б припинення діяльності.

Компанія X Corp розкритикувала дії Мораеса як недемократичні, поклавши всю відповідальність за закриття на правосуддя.

Як повідомляється, компанія Х Ілона Маска оштрафована на 700 000 бразильських реалів за невиконання розпоряджень про цензуру щодо публікацій про політиків країни.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про десятиденну заборону на роботу соціальної мережі Х на території країни. Рішення було прийнято в ході активних протестів громадян проти результатів виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Британії закликав Ілона Маска діяти відповідально після того, як мільярдер опублікував у своїй соціальній мережі X повідомлення, які, на думку британських чиновників, можуть ще більше розпалити насильницькі заворушення, що охопили країну.

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БразиліяІлон Маск