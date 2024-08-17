Компанія Х припиняє роботу у Бразилії: у чому причина

Компанія X Corp, яка належить відомому мільярдеру Ілону Маску і стоїть за соціальною мережею, раніше відомою як Twitter, оголосила про негайне закриття своєї діяльності у Бразилії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LATEST LY.
Рішення було ухвалено після того, як суддя Верховного суду Олександр де Мораєс нібито пригрозив законному представнику компанії арештом у Бразилії, якщо вона не виконає розпорядження про цензуру.
Генеральний директор Лінда Яккаріно висловила глибокий жаль у зв'язку із закриттям, назвавши це "сумним днем для народу Бразилії". При цьому, незважаючи на закриття, соціальна мережа Х залишиться доступною в країні.
Крок компанії відбувся після місяців судових позовів. Раніше Ілон Маск обіцяв зняти обмеження з популярних облікових записів,у Бразилії, навіть якщо це означало б припинення діяльності.
Компанія X Corp розкритикувала дії Мораеса як недемократичні, поклавши всю відповідальність за закриття на правосуддя.
Як повідомляється, компанія Х Ілона Маска оштрафована на 700 000 бразильських реалів за невиконання розпоряджень про цензуру щодо публікацій про політиків країни.
Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про десятиденну заборону на роботу соціальної мережі Х на території країни. Рішення було прийнято в ході активних протестів громадян проти результатів виборів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Британії закликав Ілона Маска діяти відповідально після того, як мільярдер опублікував у своїй соціальній мережі X повідомлення, які, на думку британських чиновників, можуть ще більше розпалити насильницькі заворушення, що охопили країну.
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