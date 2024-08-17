Компания Х прекращает работу в Бразилии: в чем причина

Решение было принято после того, как судья Верховного суда Александре де Мораес якобы пригрозил законному представителю компании арестом в Бразилии, если она не выполнит распоряжение о цензуре.

Генеральный директор Линда Яккарино выразила глубокое сожаление в связи с закрытием, назвав это "печальным днем для народа Бразилии". При этом несмотря на закрытие, социальная сеть Х останется доступной в стране.

Шаг компании последовал за месяцами судебных тяжб. Ранее Илон Маск обещал снять ограничения с популярных аккаунтов в Бразилии, даже если это означало бы прекращение деятельности.

Компания X Corp раскритиковала действия Мораеса как недемократичные, возложив всю ответственность за закрытие на правосудие.

Как сообщается, компания Х Илона Маска оштрафована на 700 000 бразильских реалов за невыполнение распоряжений о цензуре в отношении публикаций о политиках страны.