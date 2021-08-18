Компанія пропонує роботу хакеру, який вкрав в неї біткойнів на 600 млн доларів

Криптоплатформа Poly Network запропонувала роботу хакеру, який вкрав у неї біткойнів на 611 млн доларів. Це найбільша за всю історію крадіжка криптовалюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Крім цього, компанія пропонувала хакеру 500 тисяч доларів на знак вдячності за знайдені вразливості, проте він відмовився.

Poly Network наразі пропонує хакеру стати головним радником з безпеки, а також попросила далі допомагати робити внесок у розвиток безпеки блокчейну.

Як повідомили у компанії, крадій вже повернув всю криптовалюту.

Однак 235 млн доларів знаходяться на спеціальному рахунку, доступ до якого є і в хакера, і у платформи, але потрібні ключі від обох сторін.

Він заявив, що віддасть ключ коли всі "будуть готові".