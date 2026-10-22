Компанія з оточення нового голови Держвідновлення отримала мільярдні підряди, - ЗМІ

Так, за даними журналістів, за півтора року існування компанія отримала через Prozorro підрядів приблизно на 5,6 млрд грн. Із цієї суми близько 2,14 млрд грн припадає на контракти, укладені після призначення Івана Федорова головою Держвідновлення.



Один із найбільших нових контрактів "Кальміус" отримав у Запорізькій області, яку Іван Федоров очолював до переходу на нову посаду. Йдеться про роботи з облаштування антидронового захисту над автомобільними дорогами області з очікуваною вартістю близько 1,1 млрд грн. За інформацією розслідувачів, замовлення компанія отримала без конкуренції.



У межах проєкту передбачено встановлення металевих конструкцій, захисних сіток і розтяжок із металевого дроту. Водночас, як зазначають журналісти, вартість окремих аналогічних робіт у запорізькому контракті суттєво відрізняється від цін у Харківській області.

Зокрема, встановлення металевих опор і монтаж захисної сітки в Запоріжжі коштують приблизно втричі дорожче, а облаштування металевих розтяжок - приблизно в півтора раза дорожче.



Крім того, "Кальміус" без проведення тендерних процедур отримав два великі підряди на захист енергетичних об’єктів у Дніпропетровській області. Вартість кожного становить 515 млн грн.



Як пояснюють журналісти, ці замовлення реалізуються в межах планів стійкості, а визначення виконавців відбувається без торгів у Prozorro. Відомості про контракти наразі приховані, тому перевірити ціни на будівельні матеріали в межах цих проєктів за відкритими даними неможливо.



Зазначається, що "Кальміус" - відносно нова компанія на будівельному ринку. Її зареєстрували в Запоріжжі у 2025 році, а власником зазначений Данило Сандирєв. За даними розслідування, вже через два тижні після реєстрації компанія отримала перший державний підряд. Надалі вона регулярно почала отримувати замовлення в Запорізькій області.



Журналісти також виявили зв’язок "Кальміусу" з будівельною компанією "Позитив", яка до повномасштабного вторгнення була зареєстрована в Мелітополі, коли місто очолював Іван Федоров. Після призначення Федорова головою Запорізької обласної державної адміністрації компанія змінила реєстрацію на Запоріжжя.



Ще один зв’язок із мелітопольським бізнесом журналісти вбачають у співпраці "Кальміусу" з компанією "Морена СК", у якої він орендує будівельну техніку.



"Морена СК" фігурує в розслідуванні Бюро економічної безпеки щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

За версією правоохоронців, компанія підконтрольна колишньому депутату Мелітопольської міської ради Сергію Біловолу, якого в матеріалах справи названо головним підозрюваним.