Компания из окружения нового главы Госвосстановления получила миллиардные подряды, - СМИ

Так, по данным журналистов, за полтора года существования компания получила через Prozorro подряды примерно на 5,6 млрд грн. Из этой суммы около 2,14 млрд грн приходится на контракты, заключенные после назначения Ивана Федорова главой Госвосстановления.



Один из самых больших новых контрактов "Кальмиус" получил в Запорожской области, которую Иван Федоров возглавлял до перехода на новую должность. Речь идет о работах по обустройству антидроновой защиты над автомобильными дорогами области с ожидаемой стоимостью около 1,1 млрд грн. По информации расследователей, заказ компания получила без конкуренции.



В рамках проекта предусмотрена установка металлических конструкций, защитных сеток и растяжек из металлической проволоки. В то же время, как отмечают журналисты, стоимость отдельных аналогичных работ в запорожском контракте существенно отличается от цен в Харьковской области.

В частности, установка металлических опор и монтаж защитной сетки в Запорожье стоят примерно втрое дороже, а устройство металлических растяжек – примерно в полтора раза дороже.



Кроме того, "Кальмиус" без проведения тендерных процедур получил два больших подряда на защиту энергетических объектов в Днепропетровской области. Стоимость каждого составляет 515 млн грн.



Как объясняют журналисты, эти заказы реализуются в рамках планов устойчивости, а определение исполнителей производится без торгов в Prozorro. Сведения о контрактах скрыты, поэтому проверить цены на строительные материалы в пределах этих проектов по открытым данным невозможно.



Отмечается, что "Кальмиус" – относительно новая компания на строительном рынке. Ее зарегистрировали в Запорожье в 2025 году, а владельцем указан Даниил Сандырев. По данным расследования, уже через две недели после регистрации компания получила первый государственный подряд. В последствии она регулярно начала получать заказы в Запорожской области.



Журналисты также обнаружили связь "Кальмиуса" со строительной компанией "Позитив", которая до полномасштабного вторжения была зарегистрирована в Мелитополе, когда город возглавлял Иван Федоров. После назначения Федорова главой Запорожской облгосадминистрации компания сменила регистрацию на Запорожье.



Еще одну связь с мелитопольским бизнесом журналисты видят в сотрудничестве "Кальмиуса" с компанией "Морена СК", у которой он арендует строительную технику.



"Морена СК" фигурирует в расследовании Бюро экономической безопасности по поводу возможного хищения бюджетных средств во время строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.

По версии правоохранителей, компания подконтрольна бывшему депутату Мелитопольского городского совета Сергею Биловолу, который в материалах дела назван главным подозреваемым.