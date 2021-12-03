UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Компания из орбиты Коломойского увеличила доходы в 4 раза благодаря госпрограммам

Автор: Наталия Гурковская

Компания "ПБС", принадлежащая ближайшим соратникам олигарха Игоря Коломойского, в 2020 году увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в государственных программах по дорожному строительству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные финансовой отчетности компании, обнародованной ею 23 ноября 2021 года в системе ProZorro.

Чистый доход компании в 2020 году составил 4,5 млрд грн против 1,2 млрд грн в 2019 году.

В 2020-2021 годах эта компания получила от государства 9,88 млрд грн.

Согласно информации на ProZorro, 1 декабря 2021 года "ПБС" стала единственным претендентом на очередной контракт на сумму 94 млн грн в рамках строительства дорог в Ивано-Франковской области.

Организатор тендера ГП "Дороги Прикарпатья" 1 декабря, отклонило более дешевое предложение компании "Алов-Буд", оставив единственным претендентом фирму "ПБС".

Как сообщалось, компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Коломойский