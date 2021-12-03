Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки держпрограмам

Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі в державних програмах з дорожнього будівництва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані фінансової звітності компанії, оприлюдненої нею 23 листопада 2021 року в системі ProZorro.
Чистий дохід компанії у 2020 році становив 4,5 млрд грн проти 1,2 млрд грн у 2019 році.
У 2020-2021 роках ця компанія отримала від держави 9,88 млрд грн.
Згідно з інформацією на ProZorro, 1 грудня 2021 "ПБС" стала єдиним претендентом на черговий контракт на суму 94 млн грн в рамках будівництва доріг в Івано-Франківській області.
Організатор тендеру ДП "Дороги Прикарпаття" 1 грудня відхилило дешевшу пропозицію компанії "Алов-Буд", залишивши єдиним претендентом фірму "ПБС".
Як повідомлялося, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" розпочала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".