Компанія OpenAI призупинила навчання своїх ШІ моделей через безпеку, - Axios

Компанія OpenAI прийняла рішення призупинити навчання своїх найефективніших моделей штучного інтелекту через проблеми з безпекою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Представник компанії розповів виданню, що OpenAI зупиняє навчання та відновить "тільки тоді, коли буде впевнена в наявності додаткових заходів безпеки та покращень у налаштуванні".
"Люди хочуть знати, що розробка ШІ ведеться безпечно, і це починається з того, що роблять самі такі компанії, як наша. Це не вперше, коли ми зупиняємо розробку, щоб вжити таких заходів, і ми не очікуємо, що це буде востаннє, оскільки можливості ШІ продовжують розвиватися", - сказало джерело.
Як пише Axios, дослідники з OpenAI, Anthropic і фахівці з безпеки розслідують десятки тисяч інцидентів, у яких їхні передові моделі робили кроки, які сторонні експерти визнали б проблематичними.
Величезна кількість інцидентів, що сталися за останні місяці під час внутрішнього тестування та в реальних умовах, вказує на те, що проблема на порядки складніша, ніж відомо громадськості.
"Отримані дані, які стали результатом внутрішньої роботи з оцінки моделей та розслідувань поведінки моделей в обох компаніях, ставлять під сумнів здатність будь-якої з цих компаній - або будь-якого провідного розробника моделей в даний час встановити повний контроль над своєю технологією", - пише Axios.
Як розповіли джерела, епізоди включають обхід захисних механізмів, створення форумів, вихід з "пісочниць", захоплення веб-сайтів, самопідказки або спроби обійти модераторів.
Співрозмовники уточнили, що подібні інциденти відбувалися як під час внутрішнього тестування, так і в реальних умовах, і багато з них ще не стали надбанням громадськості, оскільки дослідники з безпеки продовжують розслідування.
Джерела говорять, що деякі з цих випробувань нагадують так звану "червону команду", коли компанії намагаються змусити моделі поводитися некоректно, щоб переконатися у їхній безпеці.
"Неправильна поведінка агентів стає синонімом передових розробок у галузі ШІ: найбільші лабораторії ШІ стикаються з аналогічною проблемою, в якій люди, які намагаються створити механізми контролю, протистоять стійким і потужним системам, які прагнуть виконати завдання", - йдеться у матеріалі.
Видання додало, що інциденти різняться за ступенем тяжкості та порівнянними з повідомленнями OpenAI, опублікованими в останні дні. Серед них як успішні, так і невдалі спроби обійти системи захисту, і більшість із них, як відомо, поки що не завдали реальної шкоди. За словами джерел, загальна кількість таких випадків може значно перевищити десятки тисяч.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що керівники найбільших компаній у сфері ШІ закликали сповільнити темпи цієї технології через безпекове питання.
Проте президент США Дональд Трамп виступив проти таких закликів та назвав обманом те, що штучний інтелект може захопити світ. Він заявив, що єдиний механізм контролю за цим є, натякнувши на себе.
Також ми писали, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс попередив, що штучний інтелект може призвести до катастрофічних подій з великою кількістю жертв.